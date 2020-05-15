Источник: тренер «Аугсбурга» пропустит матч за нарушение правил карантина

Тренер немецкого «Аугсбурга» Хайко Херрлих нарушил меры по борьбе с COVID-19, выйдя в магазин без защитной маски.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Sky Sports. 48-летний специалист покинул отель без маски и перчаток, чтобы зайти в магазин за зубной пастой и кремом для рук. Из-за этого Херрлих пропустит первый матч «Аугсбурга» после возобновления Бундеслиги, который должен состояться 16 мая. Соперником команды будет «Вольфсбург».

Херрлих был назначен на должность главного тренера «Аугсбурга» в марте 2020 года. Матч с «Вольфсбургом» должен был стать дебютным для него в этой должности.

Ранее сообщалось, что в Бундеслиге до конца сезона разрешили командам проводить по пять замен.