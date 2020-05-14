В Бундеслиге до конца сезона разрешили командам проводить по пять замен

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Немецкая футбольная лига (DFL) объявила, что после возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, команды смогут проводить по пять замен в одном матче.
В Бундеслиге до конца сезона разрешили командам проводить по пять замен
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба DFL.

Теперь у команд будет возможность совершать три паузы во время матча ради замены, а также две замены они смогут сделать в перерыве.

Отмечается, что все 36 клубов из двух первых дивизионов единогласно проголосовали за возобновление сезона, а также за то, что сезон будет доигран, даже если потребуется проводить матчи после 30 июля.

Ранее сообщалось, что «Кёльн» впервые за 12 лет не сможет привести козла на матч чемпионата Германии.

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