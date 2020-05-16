Крикунов хочет, чтобы хоккеист Кагарлицкий вернулся из СКА в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал информацию, что бело-голубые обменяют одного из игроков на форварда петербургского СКА Дмитрия Кагарлицкого.

«Я его и год назад отпускать не хотел! Но сейчас давайте дождёмся официальной информации об этом обмене. Не смущает ли меня как тренера, что у Кагарлицкого был неудачный сезон? Нисколько. Он в СКА играл мало, поэтому и результативность неважная», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Он также отметил, что Кагарлицкий обладает бойцовским характером, а также считает, что ему необходимо было предоставить больше игрового времени в СКА.

«Он ведь и в «Динамо», и в «Северстали» уже привык к роли лидера. Да и Шипачёва рядом не было. Они оба череповецкие, быстро общий язык нашли, хорошо у них получалось. А в Питере — новые партнёры, возможно, с ними больше времени на притирку требовалось», — сказал Крикунов.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кагарлицкий набрал 15 очков (4 + 11) в 36 матчах.

Ранее сообщалось, что СКА продлил контракт с хоккеистом Антоном Бурдасовым.