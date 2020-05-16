Крикунов хочет, чтобы хоккеист Кагарлицкий вернулся из СКА в «Динамо»
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«Я его и год назад отпускать не хотел! Но сейчас давайте дождёмся официальной информации об этом обмене. Не смущает ли меня как тренера, что у Кагарлицкого был неудачный сезон? Нисколько. Он в СКА играл мало, поэтому и результативность неважная», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
Он также отметил, что Кагарлицкий обладает бойцовским характером, а также считает, что ему необходимо было предоставить больше игрового времени в СКА.
«Он ведь и в «Динамо», и в «Северстали» уже привык к роли лидера. Да и Шипачёва рядом не было. Они оба череповецкие, быстро общий язык нашли, хорошо у них получалось. А в Питере — новые партнёры, возможно, с ними больше времени на притирку требовалось», — сказал Крикунов.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кагарлицкий набрал 15 очков (4 + 11) в 36 матчах.
Ранее сообщалось, что СКА продлил контракт с хоккеистом Антоном Бурдасовым.