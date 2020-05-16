СМИ: «Локомотив» намерен продлить контракт с Игнатьевым

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Московский футбольный клуб «Локомотив» хочет продлить контракт с полузащитником команды Владиславом Игнатьевым на один сезон.
СМИ: «Локомотив» намерен продлить контракт с Игнатьевым
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», прошлым летом игрок подписал соглашение по схеме «1 + 1» и теперь клуб собирается активировать опцию пролонгации. 

Игнатьев выступает за «Локомотив» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее комментатор Владислав Батурин раскритиковал руководителей «Локомотива», решивших не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

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