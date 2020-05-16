Экс-президент «Спартака» назвал возможное приобретение Соболева «выброшенными деньгами»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко негативно высказался о возможном выкупе клубом прав на нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Считаю, Соболев «Спартаку» не нужен. Да, Александр ярко блеснул в первой половине сезона, но на этом всё и закончилось. После того как на него обратили внимание и начали относиться серьёзнее, Соболев забивать перестал. А хороший нападающий должен поражать чужие ворота в любой ситуации. Так что покупка Соболева обернётся для «Спартака» очередными выброшенными на ветер деньгами. Вы просто вспомните, сколько команд отказались от него. Если человека берут за миллионы, он должен даже в трёх играх забивать минимум один», — заявил Червиченко в интервью RT.

Ранее Червиченко отметил, что «Спартаку» не стоит жаловаться на приостановку чемпионата.