Червиченко: не «Спартаку» жаловаться на остановку чемпионата

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру команды в текущем сезоне.

«Если бы красно-белые здорово выглядели, точно не шли бы на восьмом месте. Кто-то скажет, что подопечные Доменико Тедеско хорошо бежали, только вот они не легкоатлеты. А в паре встреч красно-белым откровенно повезло. На мой взгляд, на протяжении всего сезона «Спартак» выглядит посредственно. Уж не им жаловаться на остановку чемпионата. Не случись пандемии коронавируса, выше шестого места они всё равно бы не поднялись. А сейчас у москвичей может появиться шанс заскочить выше. Многое будет зависеть от состояния «Ростова» и ЦСКА», — заявил Червиченко в интервью RT.

Ранее экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев раскритиковал решение провести оставшиеся матчи РПЛ без зрителей.