Источник: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

«Спартак» воспользовался опцией выкупа у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, которая была прописана в арендном соглашении.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Спартак» воспользовался опцией выкупа игрока за €4,5 млн. Зарплата футболиста должна составить €1,8 млн в год.

Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды. За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Соболев купил у Кокорина машину за 8 млн рублей.