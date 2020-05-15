Источник: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

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«Спартак» воспользовался опцией выкупа у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, которая была прописана в арендном соглашении.
Источник: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Спартак» воспользовался опцией выкупа игрока за €4,5 млн. Зарплата футболиста должна составить €1,8 млн в год.

Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды. За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Соболев купил у Кокорина машину за 8 млн рублей.

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