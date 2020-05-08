Футболист «Спартака» Соболев купил у Кокорина машину за 8 млн рублей

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признался, что приобрёл у форварда «Зенита» Александра Кокорина автомобиль Porsche 911, заплатив за него 8 млн рублей.

Об этом Соболев признался в интервью YouTube-каналу «КраСава».

По словам форварда, он действительно приобрёл у Кокорина автомобиль Porsche 911 за 8 млн рублей. Соболев отметил, что купил машину ещё во время выступления за «Крылья Советов», но до сих пор не отдал Александр всю сумму.

Соболев отметил, что в тот момент у него не было таких больших денег, но заверил, что в ближайшее время намерен перевести остаток Кокорину.

Ранее Соболев не подтвердил информацию о том, что перед трансфером из «Крыльев Советов» в «Спартак» он мог перейти в «Манчестер Юнайтед».