Футболист «Спартака» Соболев купил у Кокорина машину за 8 млн рублей
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Об этом Соболев признался в интервью YouTube-каналу «КраСава».
По словам форварда, он действительно приобрёл у Кокорина автомобиль Porsche 911 за 8 млн рублей. Соболев отметил, что купил машину ещё во время выступления за «Крылья Советов», но до сих пор не отдал Александр всю сумму.
Соболев отметил, что в тот момент у него не было таких больших денег, но заверил, что в ближайшее время намерен перевести остаток Кокорину.
Ранее Соболев не подтвердил информацию о том, что перед трансфером из «Крыльев Советов» в «Спартак» он мог перейти в «Манчестер Юнайтед».