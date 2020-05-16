Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов оценил шансы «Краснодара» и «Ростова» на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона РПЛ.

«Назову их шансы на итоговый успех равными. Всё будет зависеть от того, как команды войдут в сезон. Всё же была очень большая пауза. В такой ситуации потери очков в первых турах могут стать роковыми. Игр-то осталось немного. Одна-две ошибки — и ты можешь пролететь мимо. Многое решит фактор случайности, поскольку подготовка получится скомканной. А так обе команды показывают очень симпатичный футбол, при этом «Ростов» смотрится ничуть не хуже», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Краснодар» интересуются футболистом «Локомотива» Кверквелией.