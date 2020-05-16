Кержаков об интересе к Дзюбе в Италии: это всего лишь слухи

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков высказался об интересе к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе со стороны итальянских клубов.

«Это всего лишь слухи. Поверьте, в середине мая футболисты на 90% знают, где проведут следующий сезон. Почему «Зенит» не объявляет о продлении контракта с Дзюбой? Не знаю, может, готовят информационную бомбу. Но если говорить об интересе к нему в Италии, то здесь нужно понимать, о какой команде идёт речь и насколько серьёзен этот интерес. В первую очередь важно, что в голове у самого Артёма», — заявил экс-форвард сборной России в интервью RT.

Ранее Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ.