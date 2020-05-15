Капитан ХК ЦСКА Андронов продлил контракт с клубом
Хоккеист московского ЦСКА Сергей Андронов подписал с клубом новый контракт.
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Договор Андронова с ЦСКА рассчитан на два года.
В прошлом сезоне 30-летний форвард сыграл 20 матчей и набрал два очка (1 + 1).
Ранее сообщалось, что СКА продлил контракт с хоккеистом Бурдасовым.
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