Капитан ХК ЦСКА Андронов продлил контракт с клубом

Хоккеист московского ЦСКА Сергей Андронов подписал с клубом новый контракт.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Договор Андронова с ЦСКА рассчитан на два года.

В прошлом сезоне 30-летний форвард сыграл 20 матчей и набрал два очка (1 + 1).

Ранее сообщалось, что СКА продлил контракт с хоккеистом Бурдасовым.