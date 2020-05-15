Капитан ХК ЦСКА Андронов продлил контракт с клубом

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Хоккеист московского ЦСКА Сергей Андронов подписал с клубом новый контракт.
Капитан ХК ЦСКА Андронов продлил контракт с клубом
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Договор Андронова с ЦСКА рассчитан на два года.

В прошлом сезоне 30-летний форвард сыграл 20 матчей и набрал два очка (1 + 1).

Ранее сообщалось, что СКА продлил контракт с хоккеистом Бурдасовым.

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