Глава РПЛ сообщил, что вопрос возвращения легионеров согласован со всеми ведомствами

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что вопрос возвращения легионеров в клубы лиги согласован с руководством страны.

«Вопрос возвращения иностранных сотрудников и игроков клуба находится на контроле у руководства страны... Все необходимые материалы мы представили. Решение должно быть принято сегодня-завтра», — приводит слова Прядкина ТАСС.

На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ.