Глава РПЛ сообщил, что вопрос возвращения легионеров согласован со всеми ведомствами
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- РИА Новости
«Вопрос возвращения иностранных сотрудников и игроков клуба находится на контроле у руководства страны... Все необходимые материалы мы представили. Решение должно быть принято сегодня-завтра», — приводит слова Прядкина ТАСС.
На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Соревнования возобновятся 21 июня.
Ранее сообщалось, что РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ.