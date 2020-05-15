Глава РПЛ сообщил, что вопрос возвращения легионеров согласован со всеми ведомствами

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что вопрос возвращения легионеров в клубы лиги согласован с руководством страны.
Глава РПЛ сообщил, что вопрос возвращения легионеров согласован со всеми ведомствами
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Вопрос возвращения иностранных сотрудников и игроков клуба находится на контроле у руководства страны... Все необходимые материалы мы представили. Решение должно быть принято сегодня-завтра», — приводит слова Прядкина ТАСС.

На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ.

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