Боец ММА Кузнецов рассказал, как ему предлагали бой в GFC

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Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов сказал, что после публикации клипа ему предлагали выступить под эгидой промоушена Gorilla Fighting Championship (GFC), с которым сотрудничает действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Боец ММА Кузнецов рассказал, как ему предлагали бой в GFC
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«Как ни странно, мне недавно предлагали провести поединок там. Тогда подумал, что это очень интересное совпадение. Особенно с учётом того, что это было после публикации видео. Правда, турнир должен был состояться не в России, а в Белоруссии. Но мне достаточно очевидно, что меня может там ожидать, поэтому я отказался», — сказал Кузнецов в интервью RT.

Ранее он заявил, что готов драться в Fight Night Global, но не с бойцами из Дагестана.

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