Актёр Баринов жёстко раскритиковал ответственных за уход Сёмина
- © Franz Waelischmiller / SVEN SIMO
- globallookpress.com
«Трусы и мерзавцы — всё, что я могу сказать! Решение — абсолютно не на пользу футбола и «Локомотива». Зачём оставаться и смотреть, как чужие люди рушат то, что он создал. Такими темпами у нас весь футбол развалят. Для меня это трагедия, потому что у меня отняли футбол», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».
По словам актёра, решение не продлевать контракт с Сёминым «отравляет» московский клуб и выразил мнение, что без опытного наставника «Локомотиву» не удастся добиться высоких результатов.
За свою карьеру Сёмин трижды работал в «Локомотиве». Его последний приход в московскую команду состоялся в 2016 году. За этот период он выиграл чемпионат России, два Кубка и один Суперкубок страны.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на новость об уходе Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива».