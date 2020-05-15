В Татарстане спортсменам частично разрешили тренироваться

Министерство спорта Татарстана объявило о частичном возобновлении тренировочного процесса спортсменов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта Татарстана.

Отмечается, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов подписал приказ, в соответствии с которым с 13 мая возобновляется тренировочный процесс для ряда групп спортсменов. Заниматься разрешено атлетам, «проходящим спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку».

Также тренировочный процесс могут возобновить члены национальных команд России и Татарстана, представители профессиональных спортивных клубов региона.

При этом отмечается, что тренировки разрешено проводить «при соблюдении всех требований». По словам Леонова, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, спортивные объекты будут открыты для всех желающих.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).