В Татарстане спортсменам частично разрешили тренироваться

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Министерство спорта Татарстана объявило о частичном возобновлении тренировочного процесса спортсменов.
В Татарстане спортсменам частично разрешили тренироваться
  • Pixabay

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта Татарстана.

Отмечается, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов подписал приказ, в соответствии с которым с 13 мая возобновляется тренировочный процесс для ряда групп спортсменов. Заниматься разрешено атлетам, «проходящим спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку».

Также тренировочный процесс могут возобновить члены национальных команд России и Татарстана, представители профессиональных спортивных клубов региона.

При этом отмечается, что тренировки разрешено проводить «при соблюдении всех требований». По словам Леонова, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, спортивные объекты будут открыты для всех желающих.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). 

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