Нганну готов провести бой с чемпионом UFC Джонсом

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Боец тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну заявил, что готов сразиться с действующим чемпионом организации в полутяжёлом весе, лидером рейтинга pound-for-pound (P4P) Джоном Джонсом.
Нганну готов провести бой с чемпионом UFC Джонсом
  • Reuters

Об этом Нганну сообщил в социальной сети Twitter.

Изначально сам Джонс прокомментировал возможный поединок с Нганну и заверил, что не собирается отказываться от встречи с тяжеловесом. Камерунец прокомментировал сообщение американца и подтвердил, что не прочь помериться силами с сильнейшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Если ты думаешь, что сможешь совладать с моим уровнем техники, то пусть будет так. Тем не менее соглашусь, что тебе больше нечего доказывать в полутяжёлом весе. Мне нравится эта идея с денежным поединком. Присылайте контракт», — написал Нганну.

Ранее Джонс высмеял выступление бывшего претендента на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смита в поединке с Гловером Тейшейрой на турнире UFC Fight Night в Джексонвилле.

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