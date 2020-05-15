СМИ: Тест Ибрагимовича на коронавирус дал отрицательный результат

Шведский нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Как сообщает Football Italia, теперь шведскому форварду, дважды сдавшему отрицательные тесты, можно вернуться из специальной «карантинной» комнаты на базе клуба в свою квартиру, где он проведёт в изоляции ещё семь дней, прежде чем сможет приступить к тренировкам с командой.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «Лацио» нарушают карантин, проводя командные тренировки.