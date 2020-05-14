СМИ: В «Лацио» нарушают карантин, проводя командные тренировки

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Футболисты римского футбольного клуба «Лацио» проводят командные тренировки до разрешённого властями Италии срока, тем самым нарушая режим карантина.
СМИ: В «Лацио» нарушают карантин, проводя командные тренировки
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Как сообщает Corriere della Sera, помимо индивидуальных тренировок на поле, футболисты уже проводили командные упражнения, а также двустороннюю игру.

Согласно распоряжению властей, футбольные клубы Италии могут возобновить тренировки лишь с 18 мая.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии A проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня.

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