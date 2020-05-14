СМИ: В «Лацио» нарушают карантин, проводя командные тренировки

Футболисты римского футбольного клуба «Лацио» проводят командные тренировки до разрешённого властями Италии срока, тем самым нарушая режим карантина.

Как сообщает Corriere della Sera, помимо индивидуальных тренировок на поле, футболисты уже проводили командные упражнения, а также двустороннюю игру.

Согласно распоряжению властей, футбольные клубы Италии могут возобновить тренировки лишь с 18 мая.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии A проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня.