СМИ: В «Лацио» нарушают карантин, проводя командные тренировки
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Как сообщает Corriere della Sera, помимо индивидуальных тренировок на поле, футболисты уже проводили командные упражнения, а также двустороннюю игру.
Согласно распоряжению властей, футбольные клубы Италии могут возобновить тренировки лишь с 18 мая.
Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии A проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня.