Лебедев: болельщики «Локомотива» не простят Кикнадзе ухода Сёмина

Депутаты Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал решение совета директоров московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Я считаю, что это очень серьёзная ошибка руководства клуба. Мы не знаем всех подводных камней и возможных конфликтов между Юрием Сёминым и руководством клуба, Василием Кикнадзе, а также руководством РЖД. Но в любом случае я считаю, что данное решение противоречит логике, здравому смыслу, позиции болельщиков, и, что самое главное, это решение противоречит спортивному принципу», — приводит слова Лебедева Sport24.

Он отметил, что не может понять, зачем клубу увольнять тренера, который даёт результат.

«И что самое главное, болельщики этого, конечно, не простят. Они будут мстить — и будут правы. Они несколько лет боролись со Смородской. Я боюсь, что Кикнадзе будет ждать то же самое. Уход Семина при таких отличных результатах они не простят», — добавил эксперт.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010-м. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт.