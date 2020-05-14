Нигматуллин: Николичу после Сёмина придётся вдвойне сложнее

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о будущем главном тренере московского «Локомотива» Марко Николиче, который вступит в должность с 1 июня.

«О Николиче сказать ничего не могу. Для меня он — тёмная лошадка. Но Николичу после Юрия Сёмина придётся вдвойне сложнее. Всё-таки Сёмина очень любят как футболисты, так и болельщики. Завоевать подобное отношение будет очень сложно», — рассказал Нигматуллин RT.

Он отметил, что иностранным тренерам вообще весьма сложно работать в России.

«Мало кому удавалось добиться хороших результатов. Но буду рад ошибиться, буду рад, если «Локо» продолжит играть так же хорошо, как при Сёмине», — добавил бывший голкипер железнодорожников.

Ранее он прокомментировал решение совета директоров «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.