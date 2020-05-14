Нигматуллин об уходе Сёмина из «Локомотива»: речь не идёт о спортивном принципе

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение совета директоров московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Нигматуллин об уходе Сёмина из «Локомотива»: речь не идёт о спортивном принципе
  • Reuters

«Новость печальная. Когда не продлевают соглашение с тренером команды, которая идёт на втором месте, да и ещё со специалистом, столько сделавшим для команды, речь идёт не о спортивном принципе, а о личных отношениях. Видимо, руководители никак не могут сработаться с главным тренером. Как бы то ни было, уверен, для Сёмина это не последняя команда. Уверен, он продолжит тренировать, поскольку любит свою работу и ещё может проявить себя в той или иной области», — рассказал Нигматуллин RT.

Он отметил, что на месте руководителя «Локомотива» оставил бы всё как есть.

«Но пост гендиректора занимает Василий Кикнадзе, и он решает, какие действия предпринимать, чтобы потом отчитываться перед советом директоров. Но, думаю, это было общее решение. Видимо, внутри назрел конфликт. Безусловно, со стороны ситуация не выглядела так, что тренера необходимо срочно убирать, хотя сезон ещё может быть доигран», — добавил бывший голкипер железнодорожников.

Ранее Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт.

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