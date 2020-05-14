Смородская считает, что фанаты «Локомотива» должны с пониманием отнестись к решению клуба по Сёмину

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что болельщики команды должны с пониманием отнестись к решению совета директоров клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
Смородская считает, что фанаты «Локомотива» должны с пониманием отнестись к решению клуба по Сёмину
  • Reuters

«Если говорить о болельщиках, они имеют право высказывать своё мнение и должен быть диалог со стороны руководства. Но они должны и с пониманием относиться к решениям руководства клуба. Сколько раз, начиная от «Барселоны», «Челси» и «Реала», болельщики начинали выступать против трансфера или тренера, а потом оказывалось, что они не правы. Так же и здесь, высказывание своего мнения — нормальная процедура, а бойкоты — абсолютно неправильно», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт.

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