Смородская об уходе Сёмина: сейчас невозможно сказать, потеряет «Локомотив» или нет

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение совета директоров клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Смородская об уходе Сёмина: сейчас невозможно сказать, потеряет «Локомотив» или нет
  • Reuters

«По поводу того, нужно было дать доработать Юрию Павловичу или нет, скажу так: у него в этом мае закончится контракт. Что касается другой должности в клубе, я не представляю, кем бы ещё, кроме тренера, Сёмин мог быть, не представляю даже такой должности. Да, он был президентом, но, по-моему, эта работа его не радовала. Сейчас невозможно сказать, потеряет «Локомотив» или приобретёт, время всё покажет», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт.

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