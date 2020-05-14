Футболист «Спартака» Мельгарехо рассказал о своих планах на будущее
- РИА Новости
«Я провёл в России семь лет и теперь хочу отправиться в другую лигу. Я здесь до 30 июня, и мой контракт всё ещё действует. Хочу остаться в Европе ещё на год или два», — цитирует Мельгарехо Ajansspor.com.
Ранее он говорил, что, скорее всего, покинет «Спартак» по окончании сезона.
Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 голов и 11 результативных передач в составе москвичей.
Ранее сообщалось, что «Лион» интересуется футболистом «Спартака» Самуэлем Жиго.