Футболист «Спартака» Мельгарехо рассказал о своих планах на будущее

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Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, контракт которого с клубом истекает этим летом, рассказал о своих планах на будущее.
Футболист «Спартака» Мельгарехо рассказал о своих планах на будущее
  • РИА Новости

«Я провёл в России семь лет и теперь хочу отправиться в другую лигу. Я здесь до 30 июня, и мой контракт всё ещё действует. Хочу остаться в Европе ещё на год или два», — цитирует Мельгарехо Ajansspor.com.

Ранее он говорил, что, скорее всего, покинет «Спартак» по окончании сезона.

Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 голов и 11 результативных передач в составе москвичей. 

Ранее сообщалось, что «Лион» интересуется футболистом «Спартака» Самуэлем Жиго.

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