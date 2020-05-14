Футболист «Спартака» Мельгарехо рассказал о своих планах на будущее

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, контракт которого с клубом истекает этим летом, рассказал о своих планах на будущее.

«Я провёл в России семь лет и теперь хочу отправиться в другую лигу. Я здесь до 30 июня, и мой контракт всё ещё действует. Хочу остаться в Европе ещё на год или два», — цитирует Мельгарехо Ajansspor.com.

Ранее он говорил, что, скорее всего, покинет «Спартак» по окончании сезона.

Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 голов и 11 результативных передач в составе москвичей.

Ранее сообщалось, что «Лион» интересуется футболистом «Спартака» Самуэлем Жиго.