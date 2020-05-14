СМИ сообщили, когда Абдулманап Нурмагомедов перенёс инфаркт

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Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы.
СМИ сообщили, когда Абдулманап Нурмагомедов перенёс инфаркт
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

По информации Telegram-канала BAZA, 3 мая Абдулманап Нурмагомедов перенёс инфаркт, его состояние резко ухудшилось. В связи с этим ему была сделана операция, после чего его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и ввели в состояние медикаментозного сна.

Как отмечается, в больницу Москвы Нурмагомедов-старший был доставлен в начале мая в связи с ухудшением его состояния и отсутствием аппаратов ЭКМО в Махачкале. Именно в столице у него диагностировали коронавирус.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший отказывался сдавать тест на коронавирус.

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