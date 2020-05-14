СМИ сообщили, когда Абдулманап Нурмагомедов перенёс инфаркт
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- АГН «Москва»
По информации Telegram-канала BAZA, 3 мая Абдулманап Нурмагомедов перенёс инфаркт, его состояние резко ухудшилось. В связи с этим ему была сделана операция, после чего его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и ввели в состояние медикаментозного сна.
Как отмечается, в больницу Москвы Нурмагомедов-старший был доставлен в начале мая в связи с ухудшением его состояния и отсутствием аппаратов ЭКМО в Махачкале. Именно в столице у него диагностировали коронавирус.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший отказывался сдавать тест на коронавирус.