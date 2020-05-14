Экс-чемпион мира по боксу Маккол хочет провести турнир для ветеранов-тяжеловесов

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Оливер Маккол заявил о намерении организовать турнир для ветеранов этого вида спорта.

55-летний американец намерен пригласить для выступлений братьев Виталия и Владимира Кличко, своего соотечественника Эвандера Холифилда, британцев Леннокса Льюиса и Дэвида Хэя. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Идея о проведении турнира пришла к Макколу после сообщений о возвращении на ринг Майка Тайсона. Инициатор, правда, уверен, что с ним Железный Майк драться не будет.

Несмотря на возраст, Маккол продолжает карьеру. В мае 2019 года в Мексике он победил Уго Ломели.

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