Экс-чемпион мира по боксу Маккол хочет провести турнир для ветеранов-тяжеловесов

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Оливер Маккол заявил о намерении организовать турнир для ветеранов этого вида спорта.
Экс-чемпион мира по боксу Маккол хочет провести турнир для ветеранов-тяжеловесов
  • globallookpress.com

55-летний американец намерен пригласить для выступлений братьев Виталия и Владимира Кличко, своего соотечественника Эвандера Холифилда, британцев Леннокса Льюиса и Дэвида Хэя. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Идея о проведении турнира пришла к Макколу после сообщений о возвращении на ринг Майка Тайсона. Инициатор, правда, уверен, что с ним Железный Майк драться не будет.

Несмотря на возраст, Маккол продолжает карьеру. В мае 2019 года в Мексике он победил Уго Ломели.

Ранее сообщалось, что украинский депутат Жан Беленюк хочет судить бой между Александром Усиком и Богданом Грицаем.

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