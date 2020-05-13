Заразившийся коронавирусом руководитель «Динамо» Соловьёв рассказал о своём самочувствии
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Он подтвердил, что ему диагностировали коронавирус.
«Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную квалифицированную помощь. Стараюсь тем не менее оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья, и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких», — приводит слова Соловьёва «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что в «Динамо» пожелали выздоровления Соловьёву.