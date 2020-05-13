Заразившийся коронавирусом руководитель «Динамо» Соловьёв рассказал о своём самочувствии

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Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв рассказал о своём состоянии после госпитализации из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Заразившийся коронавирусом руководитель «Динамо» Соловьёв рассказал о своём самочувствии
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Он подтвердил, что ему диагностировали коронавирус.

«Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную квалифицированную помощь. Стараюсь тем не менее оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья, и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких», — приводит слова Соловьёва «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в «Динамо» пожелали выздоровления Соловьёву.

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