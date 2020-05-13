В «Динамо» пожелали выздоровления заразившемуся COVID-19 Соловьёву

В «Динамо» выпустили заявление по поводу госпитализации председателя совета директоров клуба Юрия Соловьёва после заражения коронавирусом.

Текст сообщения выложен в официальном аккаунте бело-голубых в Twitter.

«13 мая стало известно, что у председателя совета директоров ФК «Динамо» и первого заместителя председателя правления Банка ВТБ Юрия Соловьёва диагностирована коронавирусная инфекция. Желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что футболиста «Тоттенхэма» Деле Алли избили и ограбили во время игры на бильярде.