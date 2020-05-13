Степашин: считаю, чемпионат России по футболу лучше доиграть

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о перспективах возобновления чемпионата России по футболу.

Этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 15 мая. По мнению Степашина, проводить футбольные матчи в Москве сейчас никто не рискнёт.

«На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будет гонять — так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках ещё можно. Поэтому я не знаю, честно говоря. По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни… Надо думать уже о том, как мы в августе начнём первенство страны, надо думать уже о чемпионате Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено», — приводит слова известного политика «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что футболиста «Тоттенхэма» Алли избили и ограбили во время игры на бильярде.