Подросток в соцсети угрожал заразить коронавирусом легенду «Арсенала» Райта

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт пожаловался на пользователя соцсетей, который его оскорблял и угрожал заразить коронавирусом.

«Я знаю, что, по идее, не должен обращать внимание, но эти сообщения всё равно задевают меня очень сильно. Это ребёнок! «Ты грёбаная обезьяна», «Ниггер». Это личные сообщения, которые Патрик О’Брайен прислал мне в Instagram. Этот парень имеет возможность писать всё это мне и ни о чём не беспокоиться», — написал Райт в своём Twitter.

При этом Райт также опубликовал сообщения, в которых О’Брайен угрожает ему заражением коронавирусом и обещает «покашлять ему в лицо».

Райт выступал за «Арсенал» с 1991 по 1998 год. В составе «канониров» он стал чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны, а также по одному разу выиграл Кубок национальной лиги и Кубок обладателей Кубков УЕФА.

Ранее Райт назвал позором всё, что говорили о России перед ЧМ-2018.