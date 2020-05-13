Гонщик Васильев оценил шансы Квята на переход в Ferrari

Известный российский гонщик Алексей Васильев поделился мнением о шансах российского пилота Alpha Tauri Даниила Квята на переход в состав команды Ferrari вместо объявившего об уходе Себастьяна Феттеля.

«Квят в Ferrari был пилотом по развитию, сейчас он не на контракте. Думаю, шансов здесь у него нет никаких. Да и вряд ли он вообще туда метит. Ему, дай бог, остаться на орбите Red Bull», — цитирует Васильева Sportbox.

При этом Васильев также оценил перспективы Карлоса Сайнса — младшего в итальянской конюшне. Он отметил, что испанский пилот способен справиться с грузом ответственности и успешно выступать в Ferrari.

По его словам, успех в «Формуле-1» определяют не только мастерство, но и технические условия.

Ранее российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят вспомнил свой самый любимый обгон в профессиональной карьере.