Гонщик Васильев оценил шансы Квята на переход в Ferrari
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«Квят в Ferrari был пилотом по развитию, сейчас он не на контракте. Думаю, шансов здесь у него нет никаких. Да и вряд ли он вообще туда метит. Ему, дай бог, остаться на орбите Red Bull», — цитирует Васильева Sportbox.
При этом Васильев также оценил перспективы Карлоса Сайнса — младшего в итальянской конюшне. Он отметил, что испанский пилот способен справиться с грузом ответственности и успешно выступать в Ferrari.
По его словам, успех в «Формуле-1» определяют не только мастерство, но и технические условия.
Ранее российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят вспомнил свой самый любимый обгон в профессиональной карьере.