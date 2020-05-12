Ларссон заявил о желании как можно быстрее сыграть за «Спартак»
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон выразил желание побыстрее сыграть за свою команду.
«Не могу дождаться, когда смогу вновь выйти на поле и делать то, что я люблю больше всего», — написал швед в Instagram и добавил к посту эмоджи в виде футбольного мяча.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси решился на кардинальную смену имиджа.
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