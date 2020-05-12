Украинка с 13-м размером груди захотела стать боксёром после посещения музея Кличко

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Обладательница самого большого (13-й размер) бюста Украины Мила Кузнецова заявила о намерении стать боксёром.
Украинка с 13-м размером груди захотела стать боксёром после посещения музея Кличко
  • © mila_kuznetsova10
  • Instagram

По словам девушки, на спортивную карьеру её вдохновило посещение музея братьев Кличко в Киеве. Там Кузнецова посмотрела на чемпионские пояса Владимира и Виталия, надела перчатки и потренировалась с грушей.

«Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдёт, буду оформлять боксёрскую лицензию и затем дебютирую на профессиональном ринге», — приводит слова Кузнецовой «Чемпион».

По мнению модели, подписчики в Instagram хотят увидеть её в настоящих боях.

Ранее сообщалось, что боец ММА Хабиб Нурмагомедов показал, как тренируется во время Рамадана.

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