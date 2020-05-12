Тренер сборной России по мини-футболу прокомментировал перенос ЧМ на 2021 год

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Главный тренер сборной России по футзалу Сергей Скорович высказал мнение о переносе чемпионата мира с 2020 на 2021 год.
Тренер сборной России по мини-футболу прокомментировал перенос ЧМ на 2021 год
  • РИА Новости

«Решение ожидаемое, всё переносилось. Раз такая ситуация в мире, решение на сегодняшний день оправданное. Но турнирные задачи максимально высокие, ничего не меняется», — приводит слова Скоровича ТАСС.

Он отметил, что у данного решения есть отрицательная сторона.

«У нас есть ряд возрастных игроков, которые станут старше на год. Понятно, что если бы чемпионат мира прошёл в срок и не было никакой пандемии, то мы бы готовились — у нас была спланирована подготовка. Теперь будем решать и думать, как готовиться на следующий год», — добавил специалист.

Сборная России завоевала путёвку на турнир, став победителем группы С элитного раунда квалификации.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2020 по футзалу перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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