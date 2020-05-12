Арутюнян о реакции Железнякова на уход Трусовой: это смешно

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Арутюнян о реакции Железнякова на уход Трусовой: это смешно
  • РИА Новости

«Вот этого я вообще понять не могу. Почему же тогда никто из тренеров не сказал, что Трусова совершила предательство, когда ушла к Тутберидзе от своего предыдущего наставника Александра Волкова? Получается, что все те, кто приходит в группу от других специалистов, ни разу не предатели, но становятся таковыми, когда уходят? Это даже смешно. На мой взгляд, так нельзя. Берёте к себе спортсмена — скажите спасибо тому, кто его для вас подготовил. Уходят от вас — пожелайте удачи», — рассказал Арутюнян RT.

Ранее он высказал мнение, что переходы российских фигуристов должны согласовываться с их бывшими тренерами.

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