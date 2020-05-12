Арутюнян считает, что переходы российских фигуристов должны согласовываться с их бывшими тренерами

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение, что переходы российских фигуристов от одного тренера к другому должны проходить не в одностороннем порядке, а согласовываться с их бывшими наставниками.

«Нужно просто понимать, что все российские спортсмены (речь здесь не только об Александре Трусовой) не выросли сами по себе. В них вкладывали свой труд, свои финансы определённые организации и люди, поэтому любые переходы и уходы в России и воспринимаются настолько болезненно. Иностранные тренеры, как мне кажется, далеко не всегда это осознают. Думают, что пришёл к ним спортсмен из России — и они его могут взять и продолжать работать точно так же, как работают с любым другим фигуристом. Я, хоть и живу много лет в США и считаюсь американским тренером, эту специфику понимаю очень хорошо. Считаю, что любые переходы российских фигуристов должны прежде всего досконально согласовываться и с бывшими тренерами, и тем более с руководством национальной федерации фигурного катания», — рассказал Арутюнян RT.

Он отметил, что российские спортсмены сами не платят за себя, не нанимают тренеров и других специалистов по своему усмотрению, чтобы потом, когда возникает такое желание, их просто поменять.

«В России такого быть не может. До сих пор многое держится на принципах и понятиях, заложенных ещё в советские времена. Вот когда наши спортсмены начнут сами за всё платить, тогда они и будут делать то, что хотят, понимаете? Хотя та же Этери Тутберидзе, как мне показалось, уже реагирует на уходы своих спортсменов не столь остро, как раньше», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе.