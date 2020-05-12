«Спартак» объявил о переходе хоккеиста Лехтеря

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Московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» объявил о подписании контракта с финским нападающим Йори Лехтеря.
«Спартак» объявил о переходе хоккеиста Лехтеря
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним финном рассчитано на один год.

В прошлом сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, Лехтеря выступал за петербургский СКА, в составе которого провёл 51 матч, набрав 30 (15 + 15) очков. В прошлом Лехтеря выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив» и новосибирскую «Сибирь». В его активе также выступления за клубы Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заключил двухлетний контракт с лучшим бомбардиром «Адмирала».

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