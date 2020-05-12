СМИ включили Яшина и Волченкова в символическую сборную «Оттавы»

Российские хоккеисты Алексей Яшин и Антон Волченков включены в символическую сборную команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».

Как сообщает TSN, форвард Алексей Яшин и защитник Антон Волченков оказались в числе хоккеистов, включённых в состав символической сборной «Оттава Сенаторз» за всю историю выступления коллектива в НХЛ.

Яшин оказался в третьем звене вместе с Шоном Макичерном и Марком Стоуном. Что касается Волченкова, то он был определён в третье звено защитников вместе с Криссом Филлипсом.

Также в символическую сборную вошли голкиперы Алек Коннелл и Крэйг Андерсон, защитники Уэйд Редден, Эрик Карлсон и Здено Хара, а также форварды Дэни Хитли, Джейсон Спецца, Даниэль Алфредссон, Мариан Хосса и другие.

Яшин провёл в составе «Оттавы» 504 матча, в которых отметился 218 голами и 273 передачами, набрав 491 очко.

На счету Волченкова 428 встреч и 94 (16 + 78) балла.

Ранее сообщалось, что Павел Буре вошёл в символическую сборную «Ванкувер Кэнакс» за всю историю.