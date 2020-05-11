Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

«По поводу вызова. Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество... Я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился ещё один парень, нужно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект», — сказал Усик на видео на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что не для того столько работал, чтобы каждому давать согласие на поединок. Кроме того, Усик подчеркнул, что дерётся по правилам, поэтому необходимо, чтобы соперник прошёл тщательный медосмотр, а также определить место проведения поединка.

«Друг мой... хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой — ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам», — добавил он.

Ранее Усик заявил, что не намерен покидать Украину.