Боксёр Усик заявил, что не намерен покидать Украину

Украинский боксёр Александр Усик, который недавно попал в базу сайта «Миротворец» за съёмки в российском фильме, заявил, что не намерен покидать родную страну.

«Моя страна — Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна», — сказал Усик на видео на своей странице в Instagram.

Он также призвал не разделять украинский народ на отдельные группы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что Усику и Василию Ломаченко придётся получить российское гражданство.