Боксёр Усик заявил, что не намерен покидать Украину
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«Моя страна — Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна», — сказал Усик на видео на своей странице в Instagram.
Он также призвал не разделять украинский народ на отдельные группы.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что Усику и Василию Ломаченко придётся получить российское гражданство.