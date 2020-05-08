Журова допустила, что Усику и Ломаченко придётся получить российское гражданство

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова оценила предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва дать гражданство РФ украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко, попавшим в базу данных сайта «Миротворец».
Журова допустила, что Усику и Ломаченко придётся получить российское гражданство
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«Не думаю, что их выдворят из страны, лишат гражданства. Но если в их адрес начнутся гонения, возможно, им придётся пойти на этот шаг. Сами ребята вряд ли на это пойдут. Они хотят выступать за свою страну, при этом не теряя отношений с Россией только из-за того, что политики никак не могут договориться. Для них принципиальнее, чтобы народы жили в дружбе. У нас решили предвосхитить возможную ситуацию, когда на них начнутся гонения, и протянуть руку помощи. Это нормальный человеческий жест», — сказала Журова в интервью RT.

Ранее промоутер Александр Красюк резко ответил на слова Кремлёва, предложившего Усику и Ломаченко гражданство России.

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