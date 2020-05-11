AS: «Реал» будет играть на своей базе без зрителей до января 2021 года

Мадридский «Реал» будет проводить домашние матчи на своей базе без зрителей в случае возобновления сезона испанской футбольной Примеры.

Как сообщает AS, «Реал» пойдёт на такую меру в связи с распространением коронавируса. Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация уже разрешила коллективу из Мадрида проводить матчи на базе.

При этом «Реал» не будет играть на своём стадионе «Сантьяго Бернабеу» до января 2021 года. Ожидается, что именно тогда болельщикам разрешат вернуться на трибуны.

Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» возобновили тренировки на клубной базе.