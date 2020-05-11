Путин попросил Минспорта поддержать проект по выявлению сильнейшей нации

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире.

Документ с соответствующим поручением опубликован на сайте Кремля.

«Минспорту России поддержать инициативу, направленную на реализацию проекта по выявлению сильнейшей нации в мире», — говорится в поручении.

Отмечается, что ответственным за поручение назначен министр спорта Олег Матыцин, а доклад по его реализации должен быть представлен 1 декабря 2020 года.

Ранее Матыцин подтвердил готовность России к проведению матчей ЧЕ по футболу в 2021 году.