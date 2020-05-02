Матыцин подтвердил готовность России к проведению матчей ЧЕ по футболу в 2021 году

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил о полной готовности страны к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в следующем году.
Матыцин подтвердил готовность России к проведению матчей ЧЕ по футболу в 2021 году
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

По его словам, со стороны ведомства сделано всё необходимое, а гарантии проведения игр в Санкт-Петербурге подтверждены и будут направлены в УЕФА.

«Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году. Поэтому коллектив работающей команды сохранён с учетом приобретённого им огромного опыта. Так что сомнений нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в «Кёльне» выявили трёх заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

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