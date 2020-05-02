Матыцин подтвердил готовность России к проведению матчей ЧЕ по футболу в 2021 году
- РИА Новости
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По его словам, со стороны ведомства сделано всё необходимое, а гарантии проведения игр в Санкт-Петербурге подтверждены и будут направлены в УЕФА.
«Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году. Поэтому коллектив работающей команды сохранён с учетом приобретённого им огромного опыта. Так что сомнений нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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