В «Кёльне» выявили трёх заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19

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Три представителя «Кёльна» сдали положительные тесты на коронавирус.
В «Кёльне» выявили трёх заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19
  • Reuters

В заявлении на официальном сайте клуб не приводит имена заразившихся. Но известно, что заболевание протекает у них бессимптомно. В течение 14 дней они будут находиться на самоизоляции. Есть ли среди заболевших футболисты, также не сообщается.

«Результаты будут проанализированы ответственными органами здравоохранения», — подчеркнули в «Кёльне».

Ранее сообщалось, что на статую Бекхэма в Лос-Анджелесе надели медицинскую маску.

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