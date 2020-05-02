В «Кёльне» выявили трёх заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19

Три представителя «Кёльна» сдали положительные тесты на коронавирус.

В заявлении на официальном сайте клуб не приводит имена заразившихся. Но известно, что заболевание протекает у них бессимптомно. В течение 14 дней они будут находиться на самоизоляции. Есть ли среди заболевших футболисты, также не сообщается.

«Результаты будут проанализированы ответственными органами здравоохранения», — подчеркнули в «Кёльне».

Ранее сообщалось, что на статую Бекхэма в Лос-Анджелесе надели медицинскую маску.