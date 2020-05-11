Тайсон: чувствую, что неудержим

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о своём самочувствии после того, как заявил о намерении вернуться на ринг ради благотворительных поединков.

«Чувствую, что я сейчас неудержим. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моём эго, я снова хочу отправиться на войну. Лишь представьте: если я выйду на ринг и снова буду драться, то смогу помочь всем людям и животным, о которых мы говорили. Вот моя главная цель», — цитирует Тайсона Boxing News 24.

53-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.

Ранее Форман выразил мнение, что Тайсону по силам стать топ-претендентом на титул.