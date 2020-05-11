Боец Харитонов заявил, что устал от самоизоляции и переехал жить в горы

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что переезжает из Москвы в горы, поскольку устал от столичной жизни и режима самоизоляции.
Боец Харитонов заявил, что устал от самоизоляции и переехал жить в горы
  • © Bellator
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«Устал от этой столичной жизни, от самоизоляции. Приобрёл себе домик в горах. Буду здесь жить и тренироваться. Завёл себе отару овец, скотину (пару бычков, корову), курочек, индюка. Буду здесь жить, тренироваться, периодически выезжать в столицу к друзьям в гости, ну и на бои. Будем готовиться здесь. Только вперёд! Посмотрите, какой вид», — сказал Харитонов на видео в Instagram.

Из-за пандемии коронавируса карантин в Москве был продлён до 31 мая.

Ранее Гаджиев выразил желание провести в России турнир по примеру UFC 249.

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