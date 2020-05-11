Тактаров объяснил поражение Фергюсона на UFC 249 возрастом

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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров объяснил, почему, по его мнению, Тони Фергюсон проиграл нокаутом Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Тактаров объяснил поражение Фергюсона на UFC 249 возрастом
  • Reuters

«Гэтжи сегодня был собран, молодец. Фергюсон не нашёл к нему подхода и сам по себе оказался не готов. Такое бывает. После определённого возраста человек ломается, ломается метаболизм, психика. Если раньше он мог выдать победную серию, то сейчас она закончилась, возможно, из-за его возраста. Этот стиль боя, когда ты пластичный, неординарный, работает тогда, когда чуйка на высочайшем уровне. А с каждым годом она будет снижаться. Люди, которые умеют бороться в партере, не могут выступать долго. Олейник и Вердум выступали почти на равных, обоим по 40 лет, но есть партер. Стойка — такая штука, что скорость с возрастом уходит», — цитирует Тактарова ТАСС. 

36-летний Фергюсон проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи. Таким образом, у американца прервалась серия из 12 побед подряд.

Ранее госпитализированный боец UFC Фергюсон станцевал в больнице.

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