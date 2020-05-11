Пике: провести Кубок Дэвиса без болельщиков будет тяжело

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Футболист «Барселоны» Жерар Пике, являющийся одним из инвесторов и инициаторов изменения формата теннисного Кубка Дэвиса, оценил шансы провести турнир с болельщиками.
Пике: провести Кубок Дэвиса без болельщиков будет тяжело
  • Reuters

«Всё очень неопределённо. Мы пытаемся оставаться в курсе и следить за заявлениями правительства, чтобы знать, сумеем ли мы провести турнир со зрителями. Я бы сказал, что настроен немного пессимистично, поскольку провести Кубок Дэвиса без болельщиков будет тяжело. Думаю, никто в данный момент не знает точно, пройдёт ли турнир со зрителями или при пустых трибунах. Всё станет ясно с течением времени», — цитирует Пике The Japan Times

Матчи финальной стадии Кубка Дэвиса должны пройти с 23 по 29 ноября в Мадриде.

Ранее стало известно, что «Ролан Гаррос» может пройти без зрителей из-за коронавируса.

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