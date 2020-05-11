Источник: из квартиры сотрудницы РФС украли 50 млн рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает Baza. По данным источника, злоумышленники смогли проникнуть в жильё Юмашевой в ночь с 9 на 10 мая. Квартира расположена в центре Москвы, в Хамовниках. Преступники забрались на седьмой этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф. Воры украли драгоценностей и денег на 50 млн рублей. Сама сотрудница РФС заявила, что не помнит точно, что у неё находилось в сейфе.
Юмашева является бывшей женой миллиардера Олега Дерипаски. Её состояние, по оценке Forbes на весну 2018 года, составляло $500 млн.
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