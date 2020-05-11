Источник: из квартиры сотрудницы РФС украли 50 млн рублей

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Ограблена квартира председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Полины Юмашевой.
Источник: из квартиры сотрудницы РФС украли 50 млн рублей
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Baza. По данным источника, злоумышленники смогли проникнуть в жильё Юмашевой в ночь с 9 на 10 мая. Квартира расположена в центре Москвы, в Хамовниках. Преступники забрались на седьмой этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф. Воры украли драгоценностей и денег на 50 млн рублей. Сама сотрудница РФС заявила, что не помнит точно, что у неё находилось в сейфе.

Юмашева является бывшей женой миллиардера Олега Дерипаски. Её состояние, по оценке Forbes на весну 2018 года, составляло $500 млн.

Ранее сообщалось, что РПЛ надеется получить специальное разрешение для возвращения легионеров в Россию.

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